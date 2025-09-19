クォートセクション
通貨 / DBGI
株に戻る

DBGI: Digital Brands Group Inc

8.3300 USD 0.4650 (5.29%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBGIの今日の為替レートは、-5.29%変化しました。日中、通貨は1あたり7.5500の安値と9.0000の高値で取引されました。

Digital Brands Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
7.5500 9.0000
1年のレンジ
7.5500 12.7400
以前の終値
8.7950
始値
9.0000
買値
8.3300
買値
8.3330
安値
7.5500
高値
9.0000
出来高
293
1日の変化
-5.29%
1ヶ月の変化
-10.81%
6ヶ月の変化
-20.13%
1年の変化
-20.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K