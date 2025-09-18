CotizacionesSecciones
Divisas / DBGI
Volver a Acciones

DBGI: Digital Brands Group Inc

8.7950 USD 0.3650 (3.98%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DBGI de hoy ha cambiado un -3.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.7100, mientras que el máximo ha alcanzado 10.0800.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Digital Brands Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
8.7100 10.0800
Rango anual
7.9200 12.7400
Cierres anteriores
9.1600
Open
9.4100
Bid
8.7950
Ask
8.7980
Low
8.7100
High
10.0800
Volumen
606
Cambio diario
-3.98%
Cambio mensual
-5.84%
Cambio a 6 meses
-15.68%
Cambio anual
-15.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B