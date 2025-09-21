QuotazioniSezioni
Valute / DBGI
Tornare a Azioni

DBGI: Digital Brands Group Inc

8.5001 USD 0.1701 (2.04%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBGI ha avuto una variazione del 2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.0100 e ad un massimo di 8.9900.

Segui le dinamiche di Digital Brands Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
7.0100 8.9900
Intervallo Annuale
7.0100 12.7400
Chiusura Precedente
8.3300
Apertura
8.6900
Bid
8.5001
Ask
8.5031
Minimo
7.0100
Massimo
8.9900
Volume
721
Variazione giornaliera
2.04%
Variazione Mensile
-8.99%
Variazione Semestrale
-18.50%
Variazione Annuale
-18.50%
21 settembre, domenica