Valute / DBGI
DBGI: Digital Brands Group Inc
8.5001 USD 0.1701 (2.04%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DBGI ha avuto una variazione del 2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.0100 e ad un massimo di 8.9900.
Segui le dinamiche di Digital Brands Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.0100 8.9900
Intervallo Annuale
7.0100 12.7400
- Chiusura Precedente
- 8.3300
- Apertura
- 8.6900
- Bid
- 8.5001
- Ask
- 8.5031
- Minimo
- 7.0100
- Massimo
- 8.9900
- Volume
- 721
- Variazione giornaliera
- 2.04%
- Variazione Mensile
- -8.99%
- Variazione Semestrale
- -18.50%
- Variazione Annuale
- -18.50%
21 settembre, domenica