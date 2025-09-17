КотировкиРазделы
DBGI: Digital Brands Group Inc

9.1600 USD 0.5850 (6.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DBGI за сегодня изменился на -6.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.7000, а максимальная — 10.5000.

Следите за динамикой Digital Brands Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.7000 10.5000
Годовой диапазон
7.9200 12.7400
Предыдущее закрытие
9.7450
Open
10.3500
Bid
9.1600
Ask
9.1630
Low
8.7000
High
10.5000
Объем
335
Дневное изменение
-6.00%
Месячное изменение
-1.93%
6-месячное изменение
-12.18%
Годовое изменение
-12.18%
