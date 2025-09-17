Валюты / DBGI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBGI: Digital Brands Group Inc
9.1600 USD 0.5850 (6.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBGI за сегодня изменился на -6.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.7000, а максимальная — 10.5000.
Следите за динамикой Digital Brands Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.7000 10.5000
Годовой диапазон
7.9200 12.7400
- Предыдущее закрытие
- 9.7450
- Open
- 10.3500
- Bid
- 9.1600
- Ask
- 9.1630
- Low
- 8.7000
- High
- 10.5000
- Объем
- 335
- Дневное изменение
- -6.00%
- Месячное изменение
- -1.93%
- 6-месячное изменение
- -12.18%
- Годовое изменение
- -12.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.