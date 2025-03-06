FiyatlarBölümler
DAVEW
DAVEW: Dave Inc - Warrants

1.4175 USD 0.1275 (9.88%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DAVEW fiyatı bugün 9.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.1800 ve Yüksek fiyatı olarak 1.4400 aralığında işlem gördü.

Dave Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
1.1800 1.4400
Yıllık aralık
0.0281 2.7300
Önceki kapanış
1.2900
Açılış
1.2900
Satış
1.4175
Alış
1.4205
Düşük
1.1800
Yüksek
1.4400
Hacim
24
Günlük değişim
9.88%
Aylık değişim
17.15%
6 aylık değişim
679.27%
Yıllık değişim
2792.86%
21 Eylül, Pazar