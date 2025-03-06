시세섹션
통화 / DAVEW
주식로 돌아가기

DAVEW: Dave Inc - Warrants

1.4175 USD 0.1275 (9.88%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DAVEW 환율이 오늘 9.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.1800이고 고가는 1.4400이었습니다.

Dave Inc - Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAVEW News

일일 변동 비율
1.1800 1.4400
년간 변동
0.0281 2.7300
이전 종가
1.2900
시가
1.2900
Bid
1.4175
Ask
1.4205
저가
1.1800
고가
1.4400
볼륨
24
일일 변동
9.88%
월 변동
17.15%
6개월 변동
679.27%
년간 변동율
2792.86%
20 9월, 토요일