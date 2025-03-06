KurseKategorien
DAVEW: Dave Inc - Warrants

1.4000 USD 0.1100 (8.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DAVEW hat sich für heute um 8.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.2900 bis zu einem Hoch von 1.4000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dave Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.2900 1.4000
Jahresspanne
0.0281 2.7300
Vorheriger Schlusskurs
1.2900
Eröffnung
1.2900
Bid
1.4000
Ask
1.4030
Tief
1.2900
Hoch
1.4000
Volumen
12
Tagesänderung
8.53%
Monatsänderung
15.70%
6-Monatsänderung
669.65%
Jahresänderung
2757.14%
