Währungen / DAVEW
DAVEW: Dave Inc - Warrants
1.4000 USD 0.1100 (8.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAVEW hat sich für heute um 8.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.2900 bis zu einem Hoch von 1.4000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dave Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.2900 1.4000
Jahresspanne
0.0281 2.7300
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.2900
- Eröffnung
- 1.2900
- Bid
- 1.4000
- Ask
- 1.4030
- Tief
- 1.2900
- Hoch
- 1.4000
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 8.53%
- Monatsänderung
- 15.70%
- 6-Monatsänderung
- 669.65%
- Jahresänderung
- 2757.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K