Devises / DAVEW
DAVEW: Dave Inc - Warrants

1.4175 USD 0.1275 (9.88%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DAVEW a changé de 9.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.1800 et à un maximum de 1.4400.

Suivez la dynamique Dave Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.1800 1.4400
Range Annuel
0.0281 2.7300
Clôture Précédente
1.2900
Ouverture
1.2900
Bid
1.4175
Ask
1.4205
Plus Bas
1.1800
Plus Haut
1.4400
Volume
24
Changement quotidien
9.88%
Changement Mensuel
17.15%
Changement à 6 Mois
679.27%
Changement Annuel
2792.86%
20 septembre, samedi