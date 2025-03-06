QuotazioniSezioni
DAVEW: Dave Inc - Warrants

1.4175 USD 0.1275 (9.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAVEW ha avuto una variazione del 9.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.1800 e ad un massimo di 1.4400.

Segui le dinamiche di Dave Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.1800 1.4400
Intervallo Annuale
0.0281 2.7300
Chiusura Precedente
1.2900
Apertura
1.2900
Bid
1.4175
Ask
1.4205
Minimo
1.1800
Massimo
1.4400
Volume
24
Variazione giornaliera
9.88%
Variazione Mensile
17.15%
Variazione Semestrale
679.27%
Variazione Annuale
2792.86%
