Valute / DAVEW
DAVEW: Dave Inc - Warrants
1.4175 USD 0.1275 (9.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DAVEW ha avuto una variazione del 9.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.1800 e ad un massimo di 1.4400.
Segui le dinamiche di Dave Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.1800 1.4400
Intervallo Annuale
0.0281 2.7300
- Chiusura Precedente
- 1.2900
- Apertura
- 1.2900
- Bid
- 1.4175
- Ask
- 1.4205
- Minimo
- 1.1800
- Massimo
- 1.4400
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 9.88%
- Variazione Mensile
- 17.15%
- Variazione Semestrale
- 679.27%
- Variazione Annuale
- 2792.86%
21 settembre, domenica