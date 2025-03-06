クォートセクション
通貨 / DAVEW
DAVEW: Dave Inc - Warrants

1.2900 USD 0.1099 (9.31%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DAVEWの今日の為替レートは、9.31%変化しました。日中、通貨は1あたり1.2000の安値と1.2900の高値で取引されました。

Dave Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.2000 1.2900
1年のレンジ
0.0281 2.7300
以前の終値
1.1801
始値
1.2470
買値
1.2900
買値
1.2930
安値
1.2000
高値
1.2900
出来高
17
1日の変化
9.31%
1ヶ月の変化
6.61%
6ヶ月の変化
609.18%
1年の変化
2532.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K