Dövizler / CWCO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CWCO: Consolidated Water Co Ltd
33.92 USD 0.59 (1.71%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CWCO fiyatı bugün -1.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.55 ve Yüksek fiyatı olarak 34.57 aralığında işlem gördü.
Consolidated Water Co Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWCO haberleri
- Consolidated Water (CWCO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- American States Water Benefits From Military Contracts & Investments
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Consolidated Water: Rally Has Pulled Forward Returns (NASDAQ:CWCO)
- Consolidated Water (CWCO) Up 3.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Are Utilities Stocks Lagging Centuri Holdings, Inc. (CTRI) This Year?
- CWCO or GWRS: Which Is a Better Positioned Water Supply Stock?
- Is Consolidated Water (CWCO) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- Wall Street Analysts Think Consolidated Water (CWCO) Is a Good Investment: Is It?
- Consolidated Water (CWCO) Is Up 3.02% in One Week: What You Should Know
- Consolidated Water (CWCO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- Consolidated Water (CWCO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Consolidated Water earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Clean Energy Fuels (CLNE) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Consolidated Water (CWCO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Stay Ahead of the Game With Consolidated Water (CWCO) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- California Water Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- California Water Service Group (CWT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Consolidated Water (CWCO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is the Options Market Predicting a Spike in Consolidated Water Stock?
- Consolidated Water: Undervalued Cash Flow Machine With A Strategic U.S. Expansion Catalyst
Günlük aralık
33.55 34.57
Yıllık aralık
22.69 34.57
- Önceki kapanış
- 34.51
- Açılış
- 34.48
- Satış
- 33.92
- Alış
- 34.22
- Düşük
- 33.55
- Yüksek
- 34.57
- Hacim
- 416
- Günlük değişim
- -1.71%
- Aylık değişim
- 2.57%
- 6 aylık değişim
- 39.13%
- Yıllık değişim
- 34.39%
21 Eylül, Pazar