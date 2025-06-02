Валюты / CWCO
CWCO: Consolidated Water Co Ltd
33.40 USD 0.23 (0.68%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWCO за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.12, а максимальная — 33.56.
Следите за динамикой Consolidated Water Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CWCO
Дневной диапазон
33.12 33.56
Годовой диапазон
22.69 34.25
- Предыдущее закрытие
- 33.63
- Open
- 33.55
- Bid
- 33.40
- Ask
- 33.70
- Low
- 33.12
- High
- 33.56
- Объем
- 177
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 37.00%
- Годовое изменение
- 32.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.