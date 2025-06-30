통화 / CWCO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CWCO: Consolidated Water Co Ltd
33.92 USD 0.59 (1.71%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CWCO 환율이 오늘 -1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.55이고 고가는 34.57이었습니다.
Consolidated Water Co Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWCO News
- Consolidated Water (CWCO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- American States Water Benefits From Military Contracts & Investments
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Consolidated Water: Rally Has Pulled Forward Returns (NASDAQ:CWCO)
- Consolidated Water (CWCO) Up 3.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Are Utilities Stocks Lagging Centuri Holdings, Inc. (CTRI) This Year?
- CWCO or GWRS: Which Is a Better Positioned Water Supply Stock?
- Is Consolidated Water (CWCO) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- Wall Street Analysts Think Consolidated Water (CWCO) Is a Good Investment: Is It?
- Consolidated Water (CWCO) Is Up 3.02% in One Week: What You Should Know
- Consolidated Water (CWCO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- Consolidated Water (CWCO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Consolidated Water earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Clean Energy Fuels (CLNE) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Consolidated Water (CWCO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Stay Ahead of the Game With Consolidated Water (CWCO) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- California Water Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- California Water Service Group (CWT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Consolidated Water (CWCO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is the Options Market Predicting a Spike in Consolidated Water Stock?
- Consolidated Water: Undervalued Cash Flow Machine With A Strategic U.S. Expansion Catalyst
일일 변동 비율
33.55 34.57
년간 변동
22.69 34.57
- 이전 종가
- 34.51
- 시가
- 34.48
- Bid
- 33.92
- Ask
- 34.22
- 저가
- 33.55
- 고가
- 34.57
- 볼륨
- 416
- 일일 변동
- -1.71%
- 월 변동
- 2.57%
- 6개월 변동
- 39.13%
- 년간 변동율
- 34.39%
20 9월, 토요일