クォートセクション
通貨 / CWCO
株に戻る

CWCO: Consolidated Water Co Ltd

34.51 USD 0.55 (1.62%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWCOの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり33.33の安値と34.56の高値で取引されました。

Consolidated Water Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWCO News

1日のレンジ
33.33 34.56
1年のレンジ
22.69 34.57
以前の終値
33.96
始値
33.95
買値
34.51
買値
34.81
安値
33.33
高値
34.56
出来高
275
1日の変化
1.62%
1ヶ月の変化
4.35%
6ヶ月の変化
41.55%
1年の変化
36.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K