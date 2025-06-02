通貨 / CWCO
CWCO: Consolidated Water Co Ltd
34.51 USD 0.55 (1.62%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CWCOの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり33.33の安値と34.56の高値で取引されました。
Consolidated Water Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
33.33 34.56
1年のレンジ
22.69 34.57
- 以前の終値
- 33.96
- 始値
- 33.95
- 買値
- 34.51
- 買値
- 34.81
- 安値
- 33.33
- 高値
- 34.56
- 出来高
- 275
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- 4.35%
- 6ヶ月の変化
- 41.55%
- 1年の変化
- 36.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K