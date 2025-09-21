Dövizler / CVE-WT
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t
12.9160 USD 0.0160 (0.12%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVE-WT fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.9160 ve Yüksek fiyatı olarak 12.9160 aralığında işlem gördü.
Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
12.9160 12.9160
Yıllık aralık
5.9800 13.7250
- Önceki kapanış
- 12.9000
- Açılış
- 12.9160
- Satış
- 12.9160
- Alış
- 12.9190
- Düşük
- 12.9160
- Yüksek
- 12.9160
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- 6.30%
- 6 aylık değişim
- 37.11%
- Yıllık değişim
- 6.92%
21 Eylül, Pazar