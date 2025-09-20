Valute / CVE-WT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t
12.9160 USD 0.0160 (0.12%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVE-WT ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.9160 e ad un massimo di 12.9160.
Segui le dinamiche di Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.9160 12.9160
Intervallo Annuale
5.9800 13.7250
- Chiusura Precedente
- 12.9000
- Apertura
- 12.9160
- Bid
- 12.9160
- Ask
- 12.9190
- Minimo
- 12.9160
- Massimo
- 12.9160
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 6.30%
- Variazione Semestrale
- 37.11%
- Variazione Annuale
- 6.92%
20 settembre, sabato