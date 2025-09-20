QuotazioniSezioni
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t

12.9160 USD 0.0160 (0.12%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVE-WT ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.9160 e ad un massimo di 12.9160.

Segui le dinamiche di Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.9160 12.9160
Intervallo Annuale
5.9800 13.7250
Chiusura Precedente
12.9000
Apertura
12.9160
Bid
12.9160
Ask
12.9190
Minimo
12.9160
Massimo
12.9160
Volume
1
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
6.30%
Variazione Semestrale
37.11%
Variazione Annuale
6.92%
20 settembre, sabato