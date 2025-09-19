Währungen / CVE-WT
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t
12.9160 USD 0.0160 (0.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVE-WT hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.9160 bis zu einem Hoch von 12.9160 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.9160 12.9160
Jahresspanne
5.9800 13.7250
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.9000
- Eröffnung
- 12.9160
- Bid
- 12.9160
- Ask
- 12.9190
- Tief
- 12.9160
- Hoch
- 12.9160
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 6.30%
- 6-Monatsänderung
- 37.11%
- Jahresänderung
- 6.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K