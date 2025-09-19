KurseKategorien
CVE-WT
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t

12.9160 USD 0.0160 (0.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVE-WT hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.9160 bis zu einem Hoch von 12.9160 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.9160 12.9160
Jahresspanne
5.9800 13.7250
Vorheriger Schlusskurs
12.9000
Eröffnung
12.9160
Bid
12.9160
Ask
12.9190
Tief
12.9160
Hoch
12.9160
Volumen
1
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
6.30%
6-Monatsänderung
37.11%
Jahresänderung
6.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K