Moedas / CVE-WT
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t
12.9000 USD 0.7500 (6.17%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVE-WT para hoje mudou para 6.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.8500 e o mais alto foi 12.9000.
Veja a dinâmica do par de moedas Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
12.8500 12.9000
Faixa anual
5.9800 13.7250
- Fechamento anterior
- 12.1500
- Open
- 12.8500
- Bid
- 12.9000
- Ask
- 12.9030
- Low
- 12.8500
- High
- 12.9000
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 6.17%
- Mudança mensal
- 6.17%
- Mudança de 6 meses
- 36.94%
- Mudança anual
- 6.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh