Валюты / CVE-WT
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t
12.9000 USD 0.7500 (6.17%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVE-WT за сегодня изменился на 6.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.8500, а максимальная — 12.9000.
Следите за динамикой Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.8500 12.9000
Годовой диапазон
5.9800 13.7250
- Предыдущее закрытие
- 12.1500
- Open
- 12.8500
- Bid
- 12.9000
- Ask
- 12.9030
- Low
- 12.8500
- High
- 12.9000
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 6.17%
- Месячное изменение
- 6.17%
- 6-месячное изменение
- 36.94%
- Годовое изменение
- 6.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.