Валюты / CVE-WT
Назад в Рынок акций США

CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t

12.9000 USD 0.7500 (6.17%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVE-WT за сегодня изменился на 6.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.8500, а максимальная — 12.9000.

Следите за динамикой Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
12.8500 12.9000
Годовой диапазон
5.9800 13.7250
Предыдущее закрытие
12.1500
Open
12.8500
Bid
12.9000
Ask
12.9030
Low
12.8500
High
12.9000
Объем
4
Дневное изменение
6.17%
Месячное изменение
6.17%
6-месячное изменение
36.94%
Годовое изменение
6.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.