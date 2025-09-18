Divisas / CVE-WT
CVE-WT: Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t
12.9000 USD 0.7500 (6.17%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVE-WT de hoy ha cambiado un 6.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.8500, mientras que el máximo ha alcanzado 12.9000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cenovus Energy Inc Warrants (each warrant entitles the holder t. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
12.8500 12.9000
Rango anual
5.9800 13.7250
- Cierres anteriores
- 12.1500
- Open
- 12.8500
- Bid
- 12.9000
- Ask
- 12.9030
- Low
- 12.8500
- High
- 12.9000
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 6.17%
- Cambio mensual
- 6.17%
- Cambio a 6 meses
- 36.94%
- Cambio anual
- 6.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B