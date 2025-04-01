Dövizler / CUE
CUE: Cue Biopharma Inc
0.67 USD 0.06 (8.22%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CUE fiyatı bugün -8.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.67 ve Yüksek fiyatı olarak 0.73 aralığında işlem gördü.
Cue Biopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CUE haberleri
- Cue Biopharma at Cantor Conference: Strategic Focus on T-Cell Modulation
- Cue Biopharma stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- Cue Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cue Biopharma reports promising results for HPV+ head and neck cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Business Update Call (Transcript)
- What's Going On With Cue Biopharma Shares Tuesday? - Cue Biopharma (NASDAQ:CUE)
Günlük aralık
0.67 0.73
Yıllık aralık
0.54 1.99
- Önceki kapanış
- 0.73
- Açılış
- 0.72
- Satış
- 0.67
- Alış
- 0.97
- Düşük
- 0.67
- Yüksek
- 0.73
- Hacim
- 213
- Günlük değişim
- -8.22%
- Aylık değişim
- -16.25%
- 6 aylık değişim
- -22.09%
- Yıllık değişim
- -11.84%
21 Eylül, Pazar