CUE: Cue Biopharma Inc
0.73 USD 0.01 (1.39%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CUE para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.73 e o mais alto foi 0.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Cue Biopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CUE Notícias
- Cue Biopharma at Cantor Conference: Strategic Focus on T-Cell Modulation
- Cue Biopharma stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- Cue Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cue Biopharma reports promising results for HPV+ head and neck cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Business Update Call (Transcript)
- What's Going On With Cue Biopharma Shares Tuesday? - Cue Biopharma (NASDAQ:CUE)
Faixa diária
0.73 0.77
Faixa anual
0.54 1.99
- Fechamento anterior
- 0.72
- Open
- 0.73
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Low
- 0.73
- High
- 0.77
- Volume
- 73
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- -8.75%
- Mudança de 6 meses
- -15.12%
- Mudança anual
- -3.95%
