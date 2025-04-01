QuotazioniSezioni
CUE: Cue Biopharma Inc

0.67 USD 0.06 (8.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CUE ha avuto una variazione del -8.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.67 e ad un massimo di 0.73.

Segui le dinamiche di Cue Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.67 0.73
Intervallo Annuale
0.54 1.99
Chiusura Precedente
0.73
Apertura
0.72
Bid
0.67
Ask
0.97
Minimo
0.67
Massimo
0.73
Volume
213
Variazione giornaliera
-8.22%
Variazione Mensile
-16.25%
Variazione Semestrale
-22.09%
Variazione Annuale
-11.84%
