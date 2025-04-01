Valute / CUE
CUE: Cue Biopharma Inc
0.67 USD 0.06 (8.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CUE ha avuto una variazione del -8.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.67 e ad un massimo di 0.73.
Segui le dinamiche di Cue Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CUE News
- Cue Biopharma at Cantor Conference: Strategic Focus on T-Cell Modulation
- Cue Biopharma stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- Cue Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cue Biopharma reports promising results for HPV+ head and neck cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Business Update Call (Transcript)
- What's Going On With Cue Biopharma Shares Tuesday? - Cue Biopharma (NASDAQ:CUE)
Intervallo Giornaliero
0.67 0.73
Intervallo Annuale
0.54 1.99
- Chiusura Precedente
- 0.73
- Apertura
- 0.72
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Minimo
- 0.67
- Massimo
- 0.73
- Volume
- 213
- Variazione giornaliera
- -8.22%
- Variazione Mensile
- -16.25%
- Variazione Semestrale
- -22.09%
- Variazione Annuale
- -11.84%
21 settembre, domenica