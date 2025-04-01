Devises / CUE
CUE: Cue Biopharma Inc
0.67 USD 0.06 (8.22%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CUE a changé de -8.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.67 et à un maximum de 0.73.
Suivez la dynamique Cue Biopharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CUE Nouvelles
- Cue Biopharma at Cantor Conference: Strategic Focus on T-Cell Modulation
- Cue Biopharma stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- Cue Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cue Biopharma reports promising results for HPV+ head and neck cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Business Update Call (Transcript)
- What's Going On With Cue Biopharma Shares Tuesday? - Cue Biopharma (NASDAQ:CUE)
Range quotidien
0.67 0.73
Range Annuel
0.54 1.99
- Clôture Précédente
- 0.73
- Ouverture
- 0.72
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Plus Bas
- 0.67
- Plus Haut
- 0.73
- Volume
- 213
- Changement quotidien
- -8.22%
- Changement Mensuel
- -16.25%
- Changement à 6 Mois
- -22.09%
- Changement Annuel
- -11.84%
20 septembre, samedi