통화 / CUE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CUE: Cue Biopharma Inc
0.67 USD 0.06 (8.22%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CUE 환율이 오늘 -8.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.67이고 고가는 0.73이었습니다.
Cue Biopharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUE News
- Cue Biopharma at Cantor Conference: Strategic Focus on T-Cell Modulation
- Cue Biopharma stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- Cue Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cue Biopharma reports promising results for HPV+ head and neck cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Business Update Call (Transcript)
- What's Going On With Cue Biopharma Shares Tuesday? - Cue Biopharma (NASDAQ:CUE)
일일 변동 비율
0.67 0.73
년간 변동
0.54 1.99
- 이전 종가
- 0.73
- 시가
- 0.72
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- 저가
- 0.67
- 고가
- 0.73
- 볼륨
- 213
- 일일 변동
- -8.22%
- 월 변동
- -16.25%
- 6개월 변동
- -22.09%
- 년간 변동율
- -11.84%
20 9월, 토요일