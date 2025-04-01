Divisas / CUE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CUE: Cue Biopharma Inc
0.72 USD 0.02 (2.70%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CUE de hoy ha cambiado un -2.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.71, mientras que el máximo ha alcanzado 0.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cue Biopharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUE News
- Cue Biopharma at Cantor Conference: Strategic Focus on T-Cell Modulation
- Cue Biopharma stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- Cue Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- scPharmaceuticals, Inc. (SCPH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cue Biopharma reports promising results for HPV+ head and neck cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Business Update Call (Transcript)
- What's Going On With Cue Biopharma Shares Tuesday? - Cue Biopharma (NASDAQ:CUE)
Rango diario
0.71 0.75
Rango anual
0.54 1.99
- Cierres anteriores
- 0.74
- Open
- 0.75
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.71
- High
- 0.75
- Volumen
- 123
- Cambio diario
- -2.70%
- Cambio mensual
- -10.00%
- Cambio a 6 meses
- -16.28%
- Cambio anual
- -5.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B