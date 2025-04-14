FiyatlarBölümler
CSV: Carriage Services Inc

43.96 USD 0.59 (1.32%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CSV fiyatı bugün -1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.74 ve Yüksek fiyatı olarak 44.69 aralığında işlem gördü.

Carriage Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.74 44.69
Yıllık aralık
29.88 48.55
Önceki kapanış
44.55
Açılış
44.68
Satış
43.96
Alış
44.26
Düşük
43.74
Yüksek
44.69
Hacim
224
Günlük değişim
-1.32%
Aylık değişim
1.08%
6 aylık değişim
14.39%
Yıllık değişim
35.14%
21 Eylül, Pazar