Dövizler / CSV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CSV: Carriage Services Inc
43.96 USD 0.59 (1.32%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CSV fiyatı bugün -1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.74 ve Yüksek fiyatı olarak 44.69 aralığında işlem gördü.
Carriage Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSV haberleri
- Best Value Stock to Buy for September 19th
- Carriage Services, Pensacola’daki Faith Chapel Funeral Homes’u satın aldı
- Carriage Services acquires Faith Chapel Funeral Homes in Pensacola
- Is Carriage Services (CSV) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Carriage Services acquires Osceola funeral businesses in Orlando market
- 5 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Confidence Shrinks
- InvestingPro Fair Value model captures 85% gain in Carriage Services stock
- Is Carriage Services (CSV) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
- Carriage Services (CSV) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Has Carriage Services (CSV) Outpaced Other Consumer Staples Stocks This Year?
- Carriage Services Q4 2024 slides: New management delivers margin expansion, outlines growth
- Wall Street Analysts Believe Carriage Services (CSV) Could Rally 27.04%: Here's is How to Trade
- Recent Price Trend in Carriage Services (CSV) is Your Friend, Here's Why
- Earnings call transcript: Carriage Services tops EPS forecast, stock steady Q2 2025
- Carriage Services (CSV) Q2 EPS Jumps 18%
- Carriage Services earnings missed by $0.32, revenue topped estimates
- Carriage Services (CSV) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Matthews International (MATW) Lags Q3 Earnings Estimates
- Service Corp. (SCI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Carriage Services Stock: Further Upside Requires Further M&A (Rating Downgrade)
- Carriage Services president sells $74,137 in stock
- Carriage Services stock hits 52-week high at $44.39
- Cheesecake Factory Stock Is 'Darn Cheap,' Jim Cramer Says - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), Carriage Servs (NYSE:CSV)
Günlük aralık
43.74 44.69
Yıllık aralık
29.88 48.55
- Önceki kapanış
- 44.55
- Açılış
- 44.68
- Satış
- 43.96
- Alış
- 44.26
- Düşük
- 43.74
- Yüksek
- 44.69
- Hacim
- 224
- Günlük değişim
- -1.32%
- Aylık değişim
- 1.08%
- 6 aylık değişim
- 14.39%
- Yıllık değişim
- 35.14%
21 Eylül, Pazar