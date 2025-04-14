Валюты / CSV
CSV: Carriage Services Inc
42.89 USD 0.25 (0.59%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSV за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.58, а максимальная — 43.25.
Следите за динамикой Carriage Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
42.58 43.25
Годовой диапазон
29.88 48.55
- Предыдущее закрытие
- 42.64
- Open
- 42.65
- Bid
- 42.89
- Ask
- 43.19
- Low
- 42.58
- High
- 43.25
- Объем
- 132
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- -1.38%
- 6-месячное изменение
- 11.61%
- Годовое изменение
- 31.85%
