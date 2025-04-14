Währungen / CSV
CSV: Carriage Services Inc
44.55 USD 1.48 (3.44%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSV hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.38 bis zu einem Hoch von 45.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carriage Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
43.38 45.10
Jahresspanne
29.88 48.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.07
- Eröffnung
- 43.38
- Bid
- 44.55
- Ask
- 44.85
- Tief
- 43.38
- Hoch
- 45.10
- Volumen
- 392
- Tagesänderung
- 3.44%
- Monatsänderung
- 2.44%
- 6-Monatsänderung
- 15.93%
- Jahresänderung
- 36.95%
