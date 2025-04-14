KurseKategorien
Währungen / CSV
Zurück zum Aktien

CSV: Carriage Services Inc

44.55 USD 1.48 (3.44%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSV hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.38 bis zu einem Hoch von 45.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Carriage Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSV News

Tagesspanne
43.38 45.10
Jahresspanne
29.88 48.55
Vorheriger Schlusskurs
43.07
Eröffnung
43.38
Bid
44.55
Ask
44.85
Tief
43.38
Hoch
45.10
Volumen
392
Tagesänderung
3.44%
Monatsänderung
2.44%
6-Monatsänderung
15.93%
Jahresänderung
36.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K