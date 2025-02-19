Dövizler / CRDL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CRDL: Cardiol Therapeutics Inc - Class A
1.12 USD 0.01 (0.90%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRDL fiyatı bugün 0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.07 ve Yüksek fiyatı olarak 1.14 aralığında işlem gördü.
Cardiol Therapeutics Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRDL haberleri
- Brookline Capital, Cardiol Therapeutics hissesini Al tavsiyesi ile takibe aldı
- Brookline Capital initiates Cardiol Therapeutics stock with Buy rating
- Cardiol Therapeutics stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after trial update
- Cardiol Therapeutics announces database lock for myocarditis trial
- This Visa Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Cardiol Therapeutics (NASDAQ:CRDL)
- H.C. Wainwright initiates Cardiol Therapeutics stock with buy rating
- Cardiol Therapeutics Reports Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Cowen maintains buy on Compass Pathways, target $23
- Cardiol Therapeutics to Webcast Virtual Annual General Meeting of Shareholders on May 28th at 4:30 p.m. EDT
- Cardiol Therapeutics: Bargain Stock Price With Share Price Appreciation Catalysts (NASDAQ:CRDL)
Günlük aralık
1.07 1.14
Yıllık aralık
0.77 2.15
- Önceki kapanış
- 1.11
- Açılış
- 1.10
- Satış
- 1.12
- Alış
- 1.42
- Düşük
- 1.07
- Yüksek
- 1.14
- Hacim
- 1.308 K
- Günlük değişim
- 0.90%
- Aylık değişim
- 2.75%
- 6 aylık değişim
- 16.67%
- Yıllık değişim
- -44.28%
21 Eylül, Pazar