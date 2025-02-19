Валюты / CRDL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRDL: Cardiol Therapeutics Inc - Class A
1.08 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRDL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.06, а максимальная — 1.09.
Следите за динамикой Cardiol Therapeutics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRDL
- Cardiol Therapeutics stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after trial update
- Cardiol Therapeutics announces database lock for myocarditis trial
- This Visa Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Cardiol Therapeutics (NASDAQ:CRDL)
- H.C. Wainwright initiates Cardiol Therapeutics stock with buy rating
- Cardiol Therapeutics Reports Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Cowen maintains buy on Compass Pathways, target $23
- Cardiol Therapeutics to Webcast Virtual Annual General Meeting of Shareholders on May 28th at 4:30 p.m. EDT
- Cardiol Therapeutics: Bargain Stock Price With Share Price Appreciation Catalysts (NASDAQ:CRDL)
Дневной диапазон
1.06 1.09
Годовой диапазон
0.77 2.15
- Предыдущее закрытие
- 1.08
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 1.06
- High
- 1.09
- Объем
- 202
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.92%
- 6-месячное изменение
- 12.50%
- Годовое изменение
- -46.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.