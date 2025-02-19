Währungen / CRDL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRDL: Cardiol Therapeutics Inc - Class A
1.09 USD 0.02 (1.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRDL hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.07 bis zu einem Hoch von 1.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cardiol Therapeutics Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRDL News
- Brookline Capital initiates Cardiol Therapeutics stock with Buy rating
- Cardiol Therapeutics stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after trial update
- Cardiol Therapeutics announces database lock for myocarditis trial
- This Visa Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Cardiol Therapeutics (NASDAQ:CRDL)
- H.C. Wainwright initiates Cardiol Therapeutics stock with buy rating
- Cardiol Therapeutics Reports Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Cowen maintains buy on Compass Pathways, target $23
- Cardiol Therapeutics to Webcast Virtual Annual General Meeting of Shareholders on May 28th at 4:30 p.m. EDT
- Cardiol Therapeutics: Bargain Stock Price With Share Price Appreciation Catalysts (NASDAQ:CRDL)
Tagesspanne
1.07 1.12
Jahresspanne
0.77 2.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.11
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Tief
- 1.07
- Hoch
- 1.12
- Volumen
- 149
- Tagesänderung
- -1.80%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 13.54%
- Jahresänderung
- -45.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K