CRDL: Cardiol Therapeutics Inc - Class A
1.11 USD 0.03 (2.78%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRDLの今日の為替レートは、2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり1.06の安値と1.14の高値で取引されました。
Cardiol Therapeutics Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.06 1.14
1年のレンジ
0.77 2.15
- 以前の終値
- 1.08
- 始値
- 1.09
- 買値
- 1.11
- 買値
- 1.41
- 安値
- 1.06
- 高値
- 1.14
- 出来高
- 665
- 1日の変化
- 2.78%
- 1ヶ月の変化
- 1.83%
- 6ヶ月の変化
- 15.63%
- 1年の変化
- -44.78%
