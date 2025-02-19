Moedas / CRDL
CRDL: Cardiol Therapeutics Inc - Class A
1.09 USD 0.01 (0.93%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRDL para hoje mudou para 0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.06 e o mais alto foi 1.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Cardiol Therapeutics Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRDL Notícias
- Brookline Capital inicia cobertura da Cardiol Therapeutics com recomendação de compra
- Brookline Capital initiates Cardiol Therapeutics stock with Buy rating
- Cardiol Therapeutics stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after trial update
- Cardiol Therapeutics announces database lock for myocarditis trial
- This Visa Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Cardiol Therapeutics (NASDAQ:CRDL)
- H.C. Wainwright initiates Cardiol Therapeutics stock with buy rating
- Cardiol Therapeutics Reports Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Cowen maintains buy on Compass Pathways, target $23
- Cardiol Therapeutics to Webcast Virtual Annual General Meeting of Shareholders on May 28th at 4:30 p.m. EDT
- Cardiol Therapeutics: Bargain Stock Price With Share Price Appreciation Catalysts (NASDAQ:CRDL)
Faixa diária
1.06 1.14
Faixa anual
0.77 2.15
- Fechamento anterior
- 1.08
- Open
- 1.09
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 1.06
- High
- 1.14
- Volume
- 567
- Mudança diária
- 0.93%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 13.54%
- Mudança anual
- -45.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh