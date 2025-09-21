FiyatlarBölümler
Dövizler / COSO
COSO: COASTALSOUTH BANCSHARES INC

23.7550 USD 0.2450 (1.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COSO fiyatı bugün 1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.4900 ve Yüksek fiyatı olarak 24.0900 aralığında işlem gördü.

COASTALSOUTH BANCSHARES INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.4900 24.0900
Yıllık aralık
19.2400 24.2500
Önceki kapanış
23.5100
Açılış
23.4900
Satış
23.7550
Alış
23.7580
Düşük
23.4900
Yüksek
24.0900
Hacim
183
Günlük değişim
1.04%
Aylık değişim
10.49%
6 aylık değişim
9.27%
Yıllık değişim
9.27%
21 Eylül, Pazar