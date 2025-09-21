Dövizler / COSO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
COSO: COASTALSOUTH BANCSHARES INC
23.7550 USD 0.2450 (1.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COSO fiyatı bugün 1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.4900 ve Yüksek fiyatı olarak 24.0900 aralığında işlem gördü.
COASTALSOUTH BANCSHARES INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
23.4900 24.0900
Yıllık aralık
19.2400 24.2500
- Önceki kapanış
- 23.5100
- Açılış
- 23.4900
- Satış
- 23.7550
- Alış
- 23.7580
- Düşük
- 23.4900
- Yüksek
- 24.0900
- Hacim
- 183
- Günlük değişim
- 1.04%
- Aylık değişim
- 10.49%
- 6 aylık değişim
- 9.27%
- Yıllık değişim
- 9.27%
21 Eylül, Pazar