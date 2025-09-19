KurseKategorien
COSO: COASTALSOUTH BANCSHARES INC

23.8000 USD 0.2900 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COSO hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.4900 bis zu einem Hoch von 23.8500 gehandelt.

Verfolgen Sie die COASTALSOUTH BANCSHARES INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.4900 23.8500
Jahresspanne
19.2400 24.2500
Vorheriger Schlusskurs
23.5100
Eröffnung
23.4900
Bid
23.8000
Ask
23.8030
Tief
23.4900
Hoch
23.8500
Volumen
45
Tagesänderung
1.23%
Monatsänderung
10.70%
6-Monatsänderung
9.48%
Jahresänderung
9.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K