COSO: COASTALSOUTH BANCSHARES INC
23.8000 USD 0.2900 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COSO hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.4900 bis zu einem Hoch von 23.8500 gehandelt.
Verfolgen Sie die COASTALSOUTH BANCSHARES INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.4900 23.8500
Jahresspanne
19.2400 24.2500
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.5100
- Eröffnung
- 23.4900
- Bid
- 23.8000
- Ask
- 23.8030
- Tief
- 23.4900
- Hoch
- 23.8500
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- 10.70%
- 6-Monatsänderung
- 9.48%
- Jahresänderung
- 9.48%
