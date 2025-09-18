Divisas / COSO
COSO
23.5400 USD 0.2450 (1.05%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COSO de hoy ha cambiado un 1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.2820, mientras que el máximo ha alcanzado 23.9250.
Rango diario
23.2820 23.9250
Rango anual
19.2400 24.2500
- Cierres anteriores
- 23.2950
- Open
- 23.2820
- Bid
- 23.5400
- Ask
- 23.5430
- Low
- 23.2820
- High
- 23.9250
- Volumen
- 167
- Cambio diario
- 1.05%
- Cambio mensual
- 9.49%
- Cambio a 6 meses
- 8.28%
- Cambio anual
- 8.28%
