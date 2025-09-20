시세섹션
통화 / COSO
COSO: COASTALSOUTH BANCSHARES INC

23.7550 USD 0.2450 (1.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

COSO 환율이 오늘 1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.4900이고 고가는 24.0900이었습니다.

COASTALSOUTH BANCSHARES INC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
23.4900 24.0900
년간 변동
19.2400 24.2500
이전 종가
23.5100
시가
23.4900
Bid
23.7550
Ask
23.7580
저가
23.4900
고가
24.0900
볼륨
183
일일 변동
1.04%
월 변동
10.49%
6개월 변동
9.27%
년간 변동율
9.27%
20 9월, 토요일