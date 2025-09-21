QuotazioniSezioni
Valute / COSO
Tornare a Azioni

COSO

23.7550 USD 0.2450 (1.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COSO ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.4900 e ad un massimo di 24.0900.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
23.4900 24.0900
Intervallo Annuale
19.2400 24.2500
Chiusura Precedente
23.5100
Apertura
23.4900
Bid
23.7550
Ask
23.7580
Minimo
23.4900
Massimo
24.0900
Volume
183
Variazione giornaliera
1.04%
Variazione Mensile
10.49%
Variazione Semestrale
9.27%
Variazione Annuale
9.27%
21 settembre, domenica