COSO: COASTALSOUTH BANCSHARES INC
23.7550 USD 0.2450 (1.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COSO a changé de 1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.4900 et à un maximum de 24.0900.
Suivez la dynamique COASTALSOUTH BANCSHARES INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
23.4900 24.0900
Range Annuel
19.2400 24.2500
- Clôture Précédente
- 23.5100
- Ouverture
- 23.4900
- Bid
- 23.7550
- Ask
- 23.7580
- Plus Bas
- 23.4900
- Plus Haut
- 24.0900
- Volume
- 183
- Changement quotidien
- 1.04%
- Changement Mensuel
- 10.49%
- Changement à 6 Mois
- 9.27%
- Changement Annuel
- 9.27%
20 septembre, samedi