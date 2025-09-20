CotationsSections
COSO: COASTALSOUTH BANCSHARES INC

23.7550 USD 0.2450 (1.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COSO a changé de 1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.4900 et à un maximum de 24.0900.

Suivez la dynamique COASTALSOUTH BANCSHARES INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.4900 24.0900
Range Annuel
19.2400 24.2500
Clôture Précédente
23.5100
Ouverture
23.4900
Bid
23.7550
Ask
23.7580
Plus Bas
23.4900
Plus Haut
24.0900
Volume
183
Changement quotidien
1.04%
Changement Mensuel
10.49%
Changement à 6 Mois
9.27%
Changement Annuel
9.27%
