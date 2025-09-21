FiyatlarBölümler
CNFRZ
CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028

19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNFRZ fiyatı bugün 2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.4000 ve Yüksek fiyatı olarak 19.4000 aralığında işlem gördü.

Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.4000 19.4000
Yıllık aralık
17.6000 29.9000
Önceki kapanış
19.0000
Açılış
19.4000
Satış
19.4000
Alış
19.4030
Düşük
19.4000
Yüksek
19.4000
Hacim
1
Günlük değişim
2.11%
Aylık değişim
-6.87%
6 aylık değişim
-2.95%
Yıllık değişim
-3.00%
21 Eylül, Pazar