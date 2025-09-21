Valute / CNFRZ
CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028
19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNFRZ ha avuto una variazione del 2.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.4000 e ad un massimo di 19.4000.
Segui le dinamiche di Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.4000 19.4000
Intervallo Annuale
17.6000 29.9000
- Chiusura Precedente
- 19.0000
- Apertura
- 19.4000
- Bid
- 19.4000
- Ask
- 19.4030
- Minimo
- 19.4000
- Massimo
- 19.4000
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 2.11%
- Variazione Mensile
- -6.87%
- Variazione Semestrale
- -2.95%
- Variazione Annuale
- -3.00%
21 settembre, domenica