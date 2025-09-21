QuotazioniSezioni
CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028

19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNFRZ ha avuto una variazione del 2.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.4000 e ad un massimo di 19.4000.

Segui le dinamiche di Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
19.4000 19.4000
Intervallo Annuale
17.6000 29.9000
Chiusura Precedente
19.0000
Apertura
19.4000
Bid
19.4000
Ask
19.4030
Minimo
19.4000
Massimo
19.4000
Volume
1
Variazione giornaliera
2.11%
Variazione Mensile
-6.87%
Variazione Semestrale
-2.95%
Variazione Annuale
-3.00%
21 settembre, domenica