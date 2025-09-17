Валюты / CNFRZ
CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028
19.0000 USD 0.2700 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNFRZ за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.0000, а максимальная — 19.8800.
Следите за динамикой Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.0000 19.8800
Годовой диапазон
17.6000 29.9000
- Предыдущее закрытие
- 19.2700
- Open
- 19.0400
- Bid
- 19.0000
- Ask
- 19.0030
- Low
- 19.0000
- High
- 19.8800
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -8.79%
- 6-месячное изменение
- -4.95%
- Годовое изменение
- -5.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.