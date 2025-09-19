クォートセクション
通貨 / CNFRZ
株に戻る

CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028

19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNFRZの今日の為替レートは、2.11%変化しました。日中、通貨は1あたり19.4000の安値と19.4000の高値で取引されました。

Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
19.4000 19.4000
1年のレンジ
17.6000 29.9000
以前の終値
19.0000
始値
19.4000
買値
19.4000
買値
19.4030
安値
19.4000
高値
19.4000
出来高
1
1日の変化
2.11%
1ヶ月の変化
-6.87%
6ヶ月の変化
-2.95%
1年の変化
-3.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K