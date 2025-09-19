通貨 / CNFRZ
CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028
19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNFRZの今日の為替レートは、2.11%変化しました。日中、通貨は1あたり19.4000の安値と19.4000の高値で取引されました。
Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
19.4000 19.4000
1年のレンジ
17.6000 29.9000
- 以前の終値
- 19.0000
- 始値
- 19.4000
- 買値
- 19.4000
- 買値
- 19.4030
- 安値
- 19.4000
- 高値
- 19.4000
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 2.11%
- 1ヶ月の変化
- -6.87%
- 6ヶ月の変化
- -2.95%
- 1年の変化
- -3.00%
