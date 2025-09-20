시세섹션
CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028

19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CNFRZ 환율이 오늘 2.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.4000이고 고가는 19.4000이었습니다.

Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
19.4000 19.4000
년간 변동
17.6000 29.9000
이전 종가
19.0000
시가
19.4000
Bid
19.4000
Ask
19.4030
저가
19.4000
고가
19.4000
볼륨
1
일일 변동
2.11%
월 변동
-6.87%
6개월 변동
-2.95%
년간 변동율
-3.00%
20 9월, 토요일