Währungen / CNFRZ
CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028

19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNFRZ hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.4000 bis zu einem Hoch von 19.4000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.4000 19.4000
Jahresspanne
17.6000 29.9000
Vorheriger Schlusskurs
19.0000
Eröffnung
19.4000
Bid
19.4000
Ask
19.4030
Tief
19.4000
Hoch
19.4000
Volumen
1
Tagesänderung
2.11%
Monatsänderung
-6.87%
6-Monatsänderung
-2.95%
Jahresänderung
-3.00%
