CNFRZ: Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028
19.4000 USD 0.4000 (2.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNFRZ hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.4000 bis zu einem Hoch von 19.4000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Conifer Holdings Inc - 9.75% Senior Unsecured Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.4000 19.4000
Jahresspanne
17.6000 29.9000
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.0000
- Eröffnung
- 19.4000
- Bid
- 19.4000
- Ask
- 19.4030
- Tief
- 19.4000
- Hoch
- 19.4000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 2.11%
- Monatsänderung
- -6.87%
- 6-Monatsänderung
- -2.95%
- Jahresänderung
- -3.00%
