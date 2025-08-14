Dövizler / CLM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLM: Cornerstone Strategic Value Fund Inc New
8.20 USD 0.01 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLM fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.18 ve Yüksek fiyatı olarak 8.22 aralığında işlem gördü.
Cornerstone Strategic Value Fund Inc New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLM haberleri
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Morning Bid: Fed week begins
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- CLM: This Fund Should Continue To Trade At A Significant Premium To The NAV Next Year
- Morning Bid: All eyes on jobs
- TRADING DAY 'September effect' makes early mark
- CLM: Unique High-Yield Income Opportunity, But Only For Active Investors (NYSE:CLM)
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- TRADING DAY Nvidia beats but shares retreat
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
- Morning Bid: Tech angst on AI doubts
- TRADING DAY Muted Monday, eyes on Trump summitry
- Morning Bid: Zelenskiy heads back to Washington (with friends)
- The US economy's key weak spots in five charts
Günlük aralık
8.18 8.22
Yıllık aralık
6.16 9.31
- Önceki kapanış
- 8.21
- Açılış
- 8.21
- Satış
- 8.20
- Alış
- 8.50
- Düşük
- 8.18
- Yüksek
- 8.22
- Hacim
- 1.175 K
- Günlük değişim
- -0.12%
- Aylık değişim
- 1.11%
- 6 aylık değişim
- 10.22%
- Yıllık değişim
- 6.77%
21 Eylül, Pazar