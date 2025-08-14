Währungen / CLM
CLM: Cornerstone Strategic Value Fund Inc New
8.20 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLM hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.18 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cornerstone Strategic Value Fund Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLM News
Tagesspanne
8.18 8.22
Jahresspanne
6.16 9.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.21
- Eröffnung
- 8.21
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Tief
- 8.18
- Hoch
- 8.22
- Volumen
- 958
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 1.11%
- 6-Monatsänderung
- 10.22%
- Jahresänderung
- 6.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K