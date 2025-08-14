KurseKategorien
CLM: Cornerstone Strategic Value Fund Inc New

8.20 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLM hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.18 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cornerstone Strategic Value Fund Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CLM News

Tagesspanne
8.18 8.22
Jahresspanne
6.16 9.31
Vorheriger Schlusskurs
8.21
Eröffnung
8.21
Bid
8.20
Ask
8.50
Tief
8.18
Hoch
8.22
Volumen
958
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
1.11%
6-Monatsänderung
10.22%
Jahresänderung
6.77%
