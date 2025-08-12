Divisas / CLM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CLM: Cornerstone Strategic Value Fund Inc New
8.12 USD 0.03 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLM de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.10, mientras que el máximo ha alcanzado 8.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cornerstone Strategic Value Fund Inc New. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLM News
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Morning Bid: Fed week begins
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- CLM: This Fund Should Continue To Trade At A Significant Premium To The NAV Next Year
- Morning Bid: All eyes on jobs
- TRADING DAY 'September effect' makes early mark
- CLM: Unique High-Yield Income Opportunity, But Only For Active Investors (NYSE:CLM)
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- TRADING DAY Nvidia beats but shares retreat
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
- Morning Bid: Tech angst on AI doubts
- TRADING DAY Muted Monday, eyes on Trump summitry
- Morning Bid: Zelenskiy heads back to Washington (with friends)
- The US economy's key weak spots in five charts
- Morning Bid: Stocks soar, volatility evaporates
- Morning Bid: CPI on radar after US-China rollover
Rango diario
8.10 8.15
Rango anual
6.16 9.31
- Cierres anteriores
- 8.09
- Open
- 8.12
- Bid
- 8.12
- Ask
- 8.42
- Low
- 8.10
- High
- 8.15
- Volumen
- 1.404 K
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- 0.12%
- Cambio a 6 meses
- 9.14%
- Cambio anual
- 5.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B