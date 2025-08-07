Валюты / CLM
CLM: Cornerstone Strategic Value Fund Inc New
8.09 USD 0.08 (0.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLM за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.09, а максимальная — 8.17.
Следите за динамикой Cornerstone Strategic Value Fund Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLM
- CLM: This Fund Should Continue To Trade At A Significant Premium To The NAV Next Year
- CLM: Unique High-Yield Income Opportunity, But Only For Active Investors (NYSE:CLM)
Дневной диапазон
8.09 8.17
Годовой диапазон
6.16 9.31
- Предыдущее закрытие
- 8.17
- Open
- 8.17
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- Low
- 8.09
- High
- 8.17
- Объем
- 1.399 K
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- 8.74%
- Годовое изменение
- 5.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.